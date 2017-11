Meie tööstuspärand seisab enamasti kaitseta ja laokile jäetuna

Tallinnas ja mõnes teises linnas on endisaegsetele tööstushoonetele küll ka tänapäeval rakendus leitud, need on kaitsealuse staatusest hoolimata korda tehtud ja elu neis keeb.

Lisaks neile asub pealinnas hulgaliselt vähem või rohkem nukras seisus olevaid kunagisi tööstushooneid, millel väärika ajaloo või ka üsna suursuguse arhitektuurilise lahenduse tõttu võiks olla koht linnapildis.

Ka Narvas Kreenholmi Manufaktuuri kompleksis ei kipu asjad, vaatamata kunagistele suurtele kinnisvaraarenduse plaanidele, siiski kuigivõrd edenevat.

Enamik selliseid objekte asub maal kõrvalises kohas, on üsna suured, neil pole tänapäeval enam praktilist tulutoovat funktsiooni, mistõttu ka nende kordategemine ja korrashoidmine väga keeruline.