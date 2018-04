Merevalvekeskus kolis häirekeskusega kokku

„Merele minnes peab ka inimene ise alati hädaolukorraks valmistunud olema – kandma päästevesti ja ilmastikule vastavat riietust (soovitavalt päästeülikonda või muud sooja ja tuulekindlat riietust), kontrollima üle oma aluse tehnilise seisundi ja kütusetagavara, side- ning navigatsioonivahendite toimimise (et telefoni aku oleks laetud!), alternatiivsete hädasignaali saatmise vahendite - punased raketid, oranž suits jm - olemasolu,“ tuletas Ivar Treffner navigatsioonihooaja alguses elementaarseid mereturvalisuse reegleid meelde.

On ju üldteada tõsiasi, et mida paremini inimene on ise võimalikuks hädaolukorraks valmistunud, seda väiksem on merehätta sattumise tõenäosus ning suurem pääsemise võimalus.

ABIANDJA MEELESPEA:



Veendu enda ohutuses.

Jää rahulikuks.

Räägi võimalikult täpselt, MIS juhtus?

Räägi võimalikult täpselt, KUS õnnetus juhtus?

Vasta esitatud küsimustele võimalikult rahulikult ja lühidalt.

Helista uuesti 112, kui sündmuskohal olukord muutub. Häirekeskuse Põhja keskuse juht Anne-Liis Taalmann palub kõigil, kes vajavad abi ja helistavad hädaabinumbrile 112, meeles pidada ja püüda järgida järgnevat:

Loe veel