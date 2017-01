Uuringu järgi toodavad mesilased Saksamaa linnades rohkem mett kui maapiirkondades, sest neil on rohkem toiduaineid ning need pole pestitsiide täis.

Saksamaa väljaanne Spiegel kirjutab, et mesilased eelistavad nektari ja õietolmu kogumiseks pigem aedu kui niite, sest linnad võimaldavad mesilastele paremaid tingimusi kui põllud ja heinamaad.

Põhjus on erinevas põllumajanduses. Seda kinnitas ekspertide poolt tehtud uuring, mille tellis Saksamaa parlamendi roheliste fraktsioon.

Analüüs näitab, et mesilasperedel on linnades suurem mee saagikus kui maal pesitsevate mesilaste seas. Linnaparkides ja aedades on palju õitsvaid taimi, mistõttu toodavad mesilased linnades sageli pea kaks korda rohkem mett.

Hiljuti tehtud uuring kimalastega tõi sarnased tulemused. Kimalased tolmeldavad samuti linnas rohkem taimi kui maal.

Siiski, linnas saavad nii mesilased kui ka kimalased rohkem parasiitide poolt kahjustada, mistõttu on nad haigemad ning nende eluiga lüheneb.

Rohelise erakonna poliitikul Bärbel Höhnil on hea meel, et linnades toimub mesindus, kuid tema arvates on see absurdne, et mesilased koguvad oluliselt rohkem mett linnapiirkondades, sest nad ei leia enam maal õitest piisavalt toitu ja on ohustatud pestitsiidide poolt.

Tema parteikolleeg Harald Ebner teab, kuidas olukorda lahendada: oluliselt vähem tuleb kasutada põllumajanduses pestitsiide ning rohkem tähelepanu peab pöörama ökotootmisele.