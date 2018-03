“Selle kokkuleppe aitas meil saavutada Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Villu Otsmann,” lausub Valtin.

Naise sõnul on kahjuhüvitis nende perefirmale juba ka üle kantud.

“Tähtis on see, et saime inimese moodi asjad aetud. Oleme ju naaberküla inimesed ja tahaks normaalselt edasi elada,” räägib Valtin.