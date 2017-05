Metallilätakad osutusid iidseteks viikingiaegseteks müntideks

Kuressaarest kümne minuti sõidu kauguselt on viimase paari aasta jooksul välja tulnud 11 hilis-viikingiaegset hõbemünti.

Lilbi küla Anni talu peremees Kaljo Lilp tõi aasta tagasitõi Saaremaa muuseumisse terve hulga valdavalt 10.–13. sajandist pärinevaid muinasleide.

Juhuleiud olid viimase paari aasta jooksul välja tulnud Lilbi küla Anni talu endistelt maadelt, mis kuuluvad nüüd suuremas osas uutele omanikele. Teiste seas oli 11 hilis-viikingiaegset hõbemünti, mis pärinevad numismaatik Mauri Kiudsoo hinnangul 11. sajandist. Lisaks neile veel seitse 14. sajandist pärinevat münti.

Kaljo Lilp ütles Saarte Häälele, et tema ei osanud aimatagi, et osa tema leitud müntidest nii vanad võiksid olla. “Mina ei teadnud, et neil viikingiajaga midagi tegemist on. Olid sellised plekilätakad,” kirjeldas ta. Muinas- ja keskaegsed mündid moodustasid vaid väikese osa Lilbi leitud vanadest metallrahadest.