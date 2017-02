Tänavu annab president Kersti Kaljulaid teenetemärgi teiste seas ka mitmele (maa)elu edendajale, inimesele, tänu kellele on kohalikul rahval laual leib ja leivakõrvane, silmis sära ja hinges särts, mis mis ka maakohas elada aitab ning rõõmu teeb.

OÜ Palmse Mehaanikakoda asutaja ja suurosanik, piirkonna ettevõtluse edendaja Anti Puusepp saab presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Peamiselt selle eest, et on oma ettevõttega piirkonna suurimaid tööandjaid juba enam kui paarkümmend aastat, Palmsi kaubamärgi all toodatev metsatehnika on tuntud ja tunnustatud vaata et kogu Euroopas ja mujalgi maailmas, ekspordikäive üha suureneb ja sellega koos ka panus Eesti väliskaubandusbilanssi. Oma valdkonnas, mille moodustavad väiksemad ja keskmised metsatõstukid ning -haagised, ollakse aga Euroopa suuremate tootjate seas.

Seejuures on tähelepanuväärne, et tõstukid ja haagised konstrueeritakse ise, allhankega eim tegeleta ja nii saab ettevõte kindlal meelel ja sirge seljaga müüa üle ilma toodangut, mil kirje Palms kõrval ka Made in Estonia.

Juba 2007. aastal, kui Palmse Mehaanikakojas esmakordselt külas käisin, oli põhjust ettevõtte käekäiku teistele eeskujuks seada. Nimelt tõusis Anti Puusepa ja tema isa Aadu poolt krooni tuleku ajal rajatud metalliettevõte toona gasellfirmade ehk kiiresti arenevate ettevõtete tippu.

Sel ajal oli Malmse Mehaanikakojal ka tütarfirma mille osalust jagas Anti koos kompanjon Bert Sillaga. Hiljem eraldus Palmse Metall mehaanikakojast ning tegutseb samas naabruses nüüd iseseisva, samuti eduka ekspordile orienteeritud ettevõttena, tootes laias valikus peaasjalikult põllumajanduses kasutust leidvaid haagiseid.

Kahe ettevõtte peale kokku saab Palmse külje alla metallitööstuses tööd peaaegu 70 inimest. Anti Puusepp, kes on Palmse Mehaanikakojas aastaid olnud nii omanik, juhataja kui peakonstruktor, on kindlalt seda meelt, et säärane tootmine on vaid siis tulus, kui seda tehakse efektiivselt – võimalikult väheste inimestega tuleb ära teha võimalikult suur tööhulk. Aga neid töötajaid, kes tal on ja keda firma vajab, hoiab Anti väga. See tähendab paindlikke töötingimusi ja tehtu eest korralikku tasu.

Kui kümme aastat tagasi oli Palmse Mehaanikakoja töötajate keskmine brutopalk kõvasti üle toonase Eesti keskmise, ulatudes 20 000 krooni kanti, siis seda taset hoitakse siiani – nüüdki teenivad metallitööstuse töötajad keskeltläbi kahekordset Eesti keskmist palka.