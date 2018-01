Metsaraie käigus maha jäävatest okstest saab väärtuslikku mahla

“Eestis on metsa väärindamine puidukeskne,” ütleb Indrek Kuuben. “Naaberriigid jooksevad metsa kasutamise osas meil eest ära.”

Enamasti saab metsaomanik tulu siis, kui mets on raieküps ja võetakse maha. See tähendab mitmeid kümneid aastaid ootamist, enne kui metsa eest raha saab. Samas võiks ka vahepealsel ajal tulu saada, kui valmistada kuuse-, männi-, kadaka- või sarapuuvõrsetest mahla.

Tänapäeval võiks aga valmistada okkamahla inimestele toidulisandite või kosmeetikatööstuse jaoks. Metsa raiumise käigus alles jäävad kuuse- ja männioksad on ju soodne tooraine, mis muidu jääks kasutamata.

Metsataimede väge hindavad inimesed kasutavad üheaastaseid kuusekasve väejookide valmistamiseks, kuid laborianalüüsid näitavad, et vanemates okastes on kasulikke aineid rohkem.