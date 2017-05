Metsast korjatud karulauku ei tohi müüa

Keskkonnaamet tuletab meelde, et karulauku on lubatud loodusest korjata vaid enda tarbeks, seda ei tohi osta ega müüa.

"Tuletame meelde, et karulauk kuulub III kategooria looduskaitsealuste liikide hulka, mistõttu karulauku tohib loodusest söögiks või aeda istutamiseks korjata ainult vähesel määral ning üksnes sealt, kus teda kasvab massiliselt," teatab amet.

Oluline on meeles pidada, et enamik karulaugu taimedest peavad konkreetses looduslikus kasvukohas jääma puutumata, et kasvukohta ja liiki mitte kahjustada. Karulauku on lubatud loodusest korjata vaid enda tarbeks, seda ei tohi osta ega müüa.

Vajadusel peab karulaugu müüja suutma keskkonnainspektsioonile tõendada, et tema poolt müüdav karulauk on kasvatatud aias või põllumaal ja mitte korjatud loodusest.