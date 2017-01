MTÜ Saaremaa Metsaühing andmetel on keegi soovitanud selle juhatuse liiget metsamaa omanikule, et saaks viimase nõusse ja hakata tema maatükil puid maha võtma.

“Tahaksime lehe kaudu informeerida metsaomanikke. Nimelt on meie nimel jällegi hakatud metsades toimetama ja selle vältimiseks soovime inimesi teavitada,” ütles MTÜ Saaremaa Metsaühing juhatuse liige Mati Schmuul Meie Maale.

Schmuuli väitel on konkreetselt tema nime kasutatud soovitajana inimesele, kelle maal taheti metsa maha võtta. “Läbi minu on tulnud tööpakkumine ja selle kaudu on soovitatud minna inimese juurde tööd tegema,” kirjeldas Schmuul. Keegi olevat tema nimel soovitanud Leisi vallas Purtsa külas metsamaa omaniku lankidel tööd teha. “Tahtsime ise seal toimetada ja aegunud metsateatise asemel uue võtta, kuid teised mehed jõudsid ette,” rääkis Schmuul.