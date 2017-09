Metsavana Arvo Saidla: sügis tuleb ääretult pikk

Raplamaal elav metsavana Arvo Saidla ennustas, et tänavune sügis tuleb erakordselt pikk ja paduvihmane.

"Sügis tuleb pikk, ääretult pikk," lubas Saidla.

Kalendri järgi hakkab sügis homme hilisõhtul, kirjutas portaal Menu. "Usun, et võib-olla kolm-neli päeva on soojem, siis tuleb vihmane ja läheb natukene jahedamaks, sest tuuled on olnud praegu kirdest ja idast," rääkis Saidla lähenevatest päevadest.

Ta kinnitas, et järgmisel nädalal on umbes neli päeva väga ilusat ilma, aga ilma hoovihmata sügisel ikka ei saa, kuid 17.-20. oktoober toob taas ilusa ilma.