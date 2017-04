Metsavana: enne mai keskpaika ei tasu suuremat sooja oodata!

Metsavana Arvo Saidla ütleb, et sooja kevadet oodata ei tasu, loodus vindub ja temperatuur tõuseb alles mai lõpul.

Ilmatarga sõnul ei tasu mai keskpaigani suuremat sooja oodata ja temperatuur kerkib alles mai lõpul ja juuni algul. Jaanipäeva prognoos on metsavanal veel suhteliselt lahtine: "Oleneb sellest, kust kevadpühal tuul on. Kui jääb vesikaarde, siis on lootust, aga ma kardan, et ei jää."

