Metsavana lubab talvesõpradele: märts tuleb vaat et kõige talvisem kuu

Metsavana Arvo Saidla kasutab ilma ennustamiseks ka seapõrna. Foto: Raivo Tasso

Korralikku talve on andnud ikka oodata, aga metsavanaks hüütud ilmatark Arvo Saidla ei jäta lootust – ilmamärgid, seekord põrn ja kuuseokkad, lubavad, et talverõõme saab veel nautida. "Veebruarikuu on selline, nagu ta praegu on olnud, aga märts, ma usun, on selle aasta üks talvisemaid kuusid."