Metsla küla Järvamaal pidas 500 aasta juubelit külaplatsi avamisega

Külaplatsile paigaldati mälestustahvel Karinu, Metsla ja Ramma külast Vabadussõjas langenud kümnele sõdurile ning stendid piirkonna kaartidega, millele kinnitati ka MTÜ Eesti Külaliikumise Kodukant poolt kingitud EV 100 mälestusplaat.

Kivi ja mälestusstendi pühitses Koeru koguduse õpetaja Jaanus Tammiste, muusikalise etteastega esines kvartett Arhailised Mehed. Külaplatsi avamisel osales üle 70 inimese 20st erinevast Eesti asulast, kõige rohkem muidugi Metsla külast. Tervitusega esines Järva valla abivallavanem Tiina Oraste ja EV 100 mälestusplaadi avas Kodukant Järvamaa juhatuse liige Malle Rooba.

Ettekande Metsla külast esitas kodu-uurija ning külavanem Vello Kallandi ja Vabadussõjas langenutest Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak. Sõnavõtuga esines Riigikantselei juurde loodud EV 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho, kes märkis ära, et see üritus oli üle Eesti esimene, mis oli esitatud juubeliaasta ürituste plaani. Osales ka Kaitseliidu Järva maleva ülem polkovnik Gabriel Rikberg, kes jäi rahule ürituse korraldusega.

Foto: erakogu

Paar tõrvatilka

Loen häbiväärseks kohaliku Kaitseliidu esindajate ja Koeru Naiskodukaitse ning Kodutütarde eemalejäämist Vabadussõjas Koeru kihelkonnast pärit langenute mälestustahvli paigaldamise tseremooniast. Seda enam, et pärast taasiseseisvumist on see Eestis ainus uus mälestustahvel Vabadussõjas langenuile.

Kummaline on, et Järva teataja toimetuse poolt eelnevalt võetud intervjuu selle ürituse kohta jäi ajaleheveerul avaldamata. Miks alahinnatakse külades korraldatavate Eesti vabariigi sünnipäeva tähistamise ürituste tähtsust? Kas külad on tõesti määratud hävingule? Siin võib tõesti esitada küsimuse: kas me sellist Eestit tahtsimegi?