Metsloomade biomass on vaid kümnendik inimeste ja koduloomade omast

Inimene on meie planeedi saatust määranud viimased 70 000 aastat, ajast, mil ta hakkas pajatama lugusid ning muutma globaalset ökosüsteemi põlluharimise ja karjakasvatusega.

Kui suurte metsloomade (kaaluga enam kui kilo) kogu biomass on 100 miljonit tonni, siis inimeste kogumass on kolm korda enam, 300 miljonit tonni, ning koduloomade kogumass rabav 700 miljonit tonni.