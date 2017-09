Mida Eesti toidu kuu nädalavahetusel ette võtta?

Eelmisel pühapäeval avatud Eesti toidu kuu pakub sellesse nädalavahetusse hulga põnevaid ettevõtmisi.

„Kutsun teid üles sügisel avastama Eesti põldude metsade ja rabade ilu. Külastage mõnda talu, minge lastega koos metsa seenele ja marjule, valmistage koos lastega head Eesti toitu,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Minister toonitas, et lapsepõlvest pärime hoiakud kogu eluks ning seetõttu on oluline, et laste armastus hea kodumaise toidu vastu saaks alguse lapsepõlvest.

Eesti toidu kuu eeloleva nädalavahetuse üritused:

· 8. septembril toimub Tartus Lõuna-Eesti toidukonverents.

· 8.–9. septembril on Karksi-Nuia X Meefestival.

· Pühapäevani jätkub Saaremaa Toidufestival.

· 9. septembril Tallinnas NOP poe ja kohviku Gurmeeturg.

· 9. septembril Türi Sügislaat.

· 10. septembril on Tartus Põllumajandusmuuseumis Vanavanemate päev.

· 10. septembril on Rogosi Sügislaat.

Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis on Eesti toidu programmid ja kokakool.