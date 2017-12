Mida lahkuv aasta teleekraanil pakub?

TV 3 “Seitsmeste uhkus” tunnustab tänuvastuvõtul tublisid inimesi, kes valiti välja rahva saadetud vihjete seast. Esitatud kandidaatide hulgast valiti seitse inimest ja sõpruskonda, kelle tegemised on eeskujuks ja inspiratsiooniks kõigile.

Väljavalitud on vaatajate ees 29. detsembril saates “Seitsmeste aastalõpp Vihula mõisas”, kus neile antakse üle klaasikunstnik Kai Kiudsoo-Värvi tänuauhind.

ETV aastavahetuse programmi juhatab 30. detsembri õhtul sisse pidulik saade “Aasta säravaimad tähed”, kus ERRi saatejuhid võtavad lõppeva aasta kokku koos külalistega.

“Sajaga juubeliaastasse” on ETV eetris aasta viimasel päeval ning kulgeb Margus Saare ja Nikolai Bentsleri eestvedamisel humoorikalt, pidulikult ja hea muusika saatel. ERR on juba alates hommikust oma kaamerate ja mikrofonidega Vabaduse väljakul, kus valmistutakse õhtul toimuvaks suurejooneliseks kontserdiks ning kogu üritus on Eesti 100. sünnipäeva ootuses.

Draamasari “Õnne 13” võtab lõppeva aasta kokku erisaatega ning heidab pilgu sellele, missugune on 2017 olnud Morna rahva elus.

Isegi “Aktuaalse kaamera” aasta viimane uudistesaade läheb eetrisse otse rahva hulgast Vabaduse väljakult!

Õhtule lisavad pikantset vürtsi Mart Juur ja Peeter Oja, kes toovad ekraanile “Ärapanija” värsked osad ning seda lausa kahe portsjoni jagu.

Loetud tunnid enne südaööd saab Vabaduse väljakul aga hoo sisse suurejooneline kontsert, kus astuvad üles armastatud Eesti artistid Anne Veski, Ivo Linna, Smilers, Marju Länik ja Getter Jaani. Ettekandele tulevad laulud, mida kõik hästi teavad ja mõnusalt kaasa laulda saavad.

Vahetult enne südaööd saabub Vabaduse platsile president Kersti Kaljulaid, kes esineb uusaastatervitusega ning 2018. aasta võetakse koos vastu suure ning uhke ilutulestikuga.