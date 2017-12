Mida meie sellest peost saame?

Polnud seega sugugi juhus, et tänavu just 16. aprillil startisid rahvamatkajate seltskonnad Kesk-Eestis kunagise piirjoone lähistel 18 sihtkoha poole. Lisaks läbis erimatkajate seltskond kogu u 400kilomeetrise kunagise kubermangude piiri, et see n-ö sümboolselt kaardilt kustutada.

Eesti Vabariigi juubeliaasta ehk EV100 oli ametlikult alanud. Kokku pea kolm aastat kestev juubeliperiood ehk EV100 kingib eestlastele ja kogu maailmale üksjagu head ja paremat.

Nii oleme 2020. aasta lõpuks rikkamad viie hea mängufilmi ja ühe animafilmi võrra; meil on teatrite “Sajandi lugu” vähemalt 12 uuslavastusega. Saame kümme uut muusikateost süvamuusikast džässini, folgist elektroonilise muusikani.