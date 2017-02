Hiiu maavalitsuse laialisaatmisel kaotab töö 17 inimest ja jääb tühjaks 1000 ruutmeetrit pinda, suurem mure on, et maavalitsuse kohustused tuleb üle võtta äsjasündinud ühisomavalitsusel.

Uus valitsus võttis vastu otsuse saata maavalitsused laiali juba 1. jaanuarist 2018 ehk vähem kui aasta pärast.

Hiiu maavanem Riho Rahuoja ütles Hiiu Lehele, et juhul, kui maavalitsused laiali saadetakse, tuleb Hiiu maavalitsuses koondada kõik 17 töötajat. Kui kõik 17 teenistujat koondatakse, siis on hüvitise hinnanguline summa koos maksudega kokku 25 000 eurot ehk kulu on päris väike.

“Sama palju läheb rahandusministeeriumi arvutuste kohaselt ühekordselt maksma ühe töökoha Tallinnast väljaviimine,” võrdles Rahuoja. Riigi kinnisvara aktsiaseltsile (RKAS) kuuluvas maavalitsuse majas jääb tühjaks 14 kabinetti, koos koridoride, saalide ning abiruumidega nagu raamatukogu, arhiiv, serveriruum, ligi 1000 ruutmeetrit pinda. Kõige enam paneb maavanemat muretsema haldusreformi ja maavalitsuste likvideerimise ajaline kattumine. See tähendab, et äsja ühinenud omavalitsus peab maavalitsuste ülesanded osaliselt üle võtma ajal, kui tema enda struktuur ja ülesannete jaotus on alles kujundamisel.