"Jah, on olemas Savisaare jüngreid, kes meenutavad džunglisse unustatud Jaapani sõdureid pärast Teist maailmasõda. Nad keelduvad järjekindlat uskumast, et sõda on läbi. Minu jaoks olid nende kommentaarid tore ära­tundmine, kui taas algas jutt juudaseeklitest ja minu äraostetavusest. Teises äärmuses olid verejanulisemad inimesed, kes oleks tahtnud rohkem aadrilaskmist.

Tahtsime igavat põhjamaad! Saimegi! Kas just iga loo puhul paaniliselt mõtleme, et kas hakkame kohut käima? Vaevalt. Pigem käib igapäevane ajakirjanduseetika järgimine alates sellest, et püüame rääkida konflikti mõlema osapoolega."