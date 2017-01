Kired Setomaa valla tekkimise ümber võivad ametikoha maksta ka Põlvamaal oleva Mikitamäe valla vallavanemale.

Volikogu heidab vallavanem Aare Poolakule ette koalitsioonilepingust mitte kinnipidamist ning Seto valla vastast tööd. Ubusaldushääletus toimub volikogu järgmisel istungil.

"Koalitsioonilepingus viies punkt oli sellest, et toetame liitumist Setomaa suunal, praegu vallavanem toetab pigem liitumist Räpina suunal ja kuna see koaltisioonileping ikkagi veel kehtib ja seda koalitsioonilepingut ei täideta, siis sealt ka see umbusaldusavaldus," selgitas Mikitamäe vallavolikogu liige Imre Liivago "Aktuaalsele kaamerale".

"Vallavanem Aare Poolak käis ju ka ühes Meremäe vallavolikogu esimehe Arno Varese ja Misso vallavanema Lembit Sikuga riigihalduse ministri Mihhail Korbi juures niiöelda vastutööd tegemas. Kuna volikogu poolset mingit nõusolekut või kooskõlastust ei olnud, siis see on volikogu tahte vastu käitumine," lisas Liivago.