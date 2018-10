Miks 120 000 inimesel ei ole püsivat ravikindlustust?

„Hariduses me ei küsi lapse käest, et kas su vanematel on maksud makstud. Kui on, siis tule istu pinki; kui ei ole, mine koju tagasi. Samamoodi võiksime tervishoius jõuda niikaugele, et kõik saaksid vajadusel arstiabi,” teatab tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

sotsiaalministeerium