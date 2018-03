Miks asub bussipeatus sellises kohas, kuhu pääseb jalgsi vaid eluga riskides? Keegi ei tea!

Maalehe küsimuse selle kohta, miks asub üks bussipeatus eluohtlikus kohas, suunasid ametnikud ringlusse - maanteeametist Rae vallamajja, sealt Põhja-Eesti ühistranspordikeskusse ning seejärel uuesti maanteeametisse - ning sisulise vastuseta see jäigi.

BUSSIPEATUS NAGU HALB UNENÄGU

Elan Tartu maantee ääres Peetri alevis. Minu kodust umbes 100 meetri kaugusel paistab aknast Tartu maantee ja Mõigu bussipeatus. Järgmine peatus on kohe samas lähedal, Peetri Selveri ees. Peatuse nimi on Oomi. Miks on kaks peatust kõrvuti, ma ei tea, aga see selleks. Igatahes, kui ma soovin sõita Peetri alevist Kesk-Eestisse, Annasse, tundub esmapilgul kõik väga lihtne olevat. Emmas-kummas peatuses mõni buss ikka peatub. Nii arvasin ma kuni eelmise laupäevani...



Hakates bussipiletit broneerima, selgub, et Peetrist Annasse sõites peatub minu kodu lähedal päevas vaid üksainus buss: hommikul kell 9.38. Simple Express. Ostan eelmüügist 3.50 eurot maksnud pileti ja uurin igaks juhuks eelnevalt, kummas peatuses see buss täpselt peatub. Bussijaama tasuliselt infoliinilt ma vastust ei saa, sealt soovitatakse pöörduda konkreetse bussifirma poole. Helistan Lux Expressi telefonil ja pärast põgusat ootamist saan teada, et on olemas veel kolmaski peatus, umbes 500 meetri kaugusel Peetri Selverist Tartu poole. No pole hullu, mis see pool kilomeetrit siis mõnusal kargel hommikul kõndida on.



Laupäeva hommikul kompsudega kodunt igaks juhuks varem liikuma hakates jõuan Tartu maantee ja Mõigu tee ristmikule ning mõistus saab otsa. Lähen üle Mõigu tee lootes, et müratõkke äärest viib kõnnitee edasi, kuid võta näpust – teed pole! Masinad sõidavad minust hirmlähedalt mööda ja on näha, et sealt ma edasi ei pääse.

Lähen üle tee tagasi, et äkki on jalakäijate rada teisel pool Tartu maanteed? Ka seal ei ole! Marsin tagasi alguspunkti, vaatan ümbruskonda ja hindan olukorda – see pole võimalik! Kuidas need inimesed siis sinna peatusesse saavad? Korraks käib peast läbi mõte, et ehk läheb kusagil majade ja laohoonete vahelt mingi tee? Kuid seegi näib üsna lootusetu ettevõtmine ning otsima minna pole lihtsalt enam aega.



Sammun uuesti üle tee ja alustan teekonda teisel pool maanteed. Läbi musta ja poolsulanud lume sumpan peatuse poole, mida pole kusagil näha. Autod tulevad vastu ja minna pole kuhugi – olen sõna otsese mõttes sõiduteel. Ühel hetkel märkan, et kohe algab ridadevaheline piire ja pärast seda ei saaks ma enam üle nelja rea õigele poole sinna, kus asub peatus. Suman taas üle eraldusriba ja paksu lume õigele poole teed. Kiirendan sammu, sest endiselt tuleb mul liikuda sõiduteel ja hirm, et mulle lihtsalt otsa sõidetakse, on suur. Pealegi, see on koht, kus lõpeb 70 km/h kiiruspiirang ja algab üks suur kiirendusvõistlus Tartu suunas.



Kõmbin edasi. Infotöötaja lubatud pool kilomeetrit on ammu läbi aga peatust ikka ei kusagil. Tekib paanika, et tõenäoliselt jään ma sellest ainsastki bussist lihtsalt maha. Lõpuks hakkavad paistma klaasist seinad ja bussipeatuse silt. Kilomeeter kodust eemal, keset põldu, suure maantee servas asuv peatus on lumest lükkamata, selle tagune sulalume-kollane ehk muutunud välikemmerguks. Ei prügikasti ega infot minu bussi kohta. Posti otsas ripnevad vaid roostetanud tahvlid Samati bussiaegadega. Olukord on sedavõrd absurdne, et hetkeks hakkan juba kahtlema, kas see mitte halb unenägu ei ole?



Buss õnneks tuleb, saan oma sõidu sõidetud. Kuid küsimused painavad mind tänaseni. Kelle huvides on püsti pandud see „fantoompeatus” Tartu maanteel, keset põldu, kus pole sõitjaid, kuhu ei vii mitte ühtegi jalakäijate teed? Miks ei peatu see buss Mõigu või Oomi peatuses, mis on Peetri alevi elanikele ilmselgelt lähemal, mugavamas ja turvalisemas asukohas? Päris kindlasti ei käi see "mäng" reisijate huvides, pigem vastupidi. Tehtud on kõik selleks, et jumala eest ei pääseks inimene bussiga sõitma, isegi kui kellelgi peakski selline mõte tekkima. Milleks meile tasuta ühistransport, kui isegi raha eest ei ole võimalik minna peatusesse ilma, et sa oma eluga ei riskiks?