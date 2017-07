Miks ma ei taha olla ilmapoiss

Kui tore on olla ilusa näo ja kõlava häälega ilmateadustaja. Siiski eelistan end sellest tööst võimalikult kaugele hoida.

Ilmateadustaja on teatavas mõttes teate tooja. Ning – kummaline küll – seostame teda miskipärast ka sõnumi sisuga.

See on küll vägivaldne ja vale – ei ole teadustaja ega ka ennustaja halvas ilmas rohkem süüdi kui ükskõik kes meist, aga parem on meil siiski end Eesti ilmaga mitte siduda.

Ilm pole ju niisugune, nagu loodame. Nagu pole ka arstide oskused, haigekassa järjekorrad, toidukauba hinnad, muutumatu õpikäsitlus koolides, poliitikute hoolivus, piiride pidavus ja veel tuhat asja, millest võiks lõppematu nimekirja koostada.