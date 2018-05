Miks oldi maal tasuta bussisõidu või siis selle tasuliselt jätkamise poolt?

Otsustamise tegi keeruliseks ebakindlus, kas rahastus jätkub ka tulevatel aastatel ja kuidas arvestatakse tulevikus hinnatõuse või muuude kaasnevate kulude muutusi. Tänavu tuleme vahenditega välja, kuid piletitulu saamatajäämise korral on liinivõrgu ülalpidamine tulevikus väljakutse. Hiiu maakonna bussiliinide korraldamiseks on 2018. aastal ette nähtud kogukulu hinnanguliseks suuruseks 540 000 eurot, millest riiklik dotatsioon moodustab suure enamuse ehk 500 000 eurot, omavalitsuse makstav toetus ja esimese poolaasta piletitulu oli ülejäänud ligi 40 000 eurot.

Hiiumaal on peamiseks väljakutseks bussivõrgu kvaliteet – toimub liiga vähe väljumisi ja ebasobivatel aegadel. Mõned konkreetsed mõtted bussiliini ümber korraldamisel on nõudluspõhiste liinide osakaalu tõus, suuremate busside asendamine väiksematega ja ühistranspordi integreerimine sõidujagamisteenusega.”

Tasuta bussisõitu maakonnaliinidel ei tule 1. juulist Rapla-, Harju-, Lääne-Viru- ja Pärnumaal. Otsustamata on küsimus veel vaid Viljandimaal.

Harjumaa: tasuta bussisõiduga ei muutu ühistransport paremaks

Vello Jõgisoo, Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor

See on üks mis kindel, tegemist ei ole kuidagi erakondliku vastuseisuga Keskerakonnale. Ilmselt, ei ole teadmata fakt, et meie tegevdirektor on umbes viis aastat Keskerakonna liige.

Meil on eelkõige mure, mis saab edasi 1,5 aasta pärast, kui on selge, et raha sellise transpordiviisi rakendamisel oleme ära raisanud ja meile pole jäänud muud kui tühjad pihud. Raha on otsas ja ühistransport pole teragi parem. See on kaine mõistus, mis paneb meid arutlema ja nii otsustama.

Jättes ka kommertsliinidele võimaluse ellu jääda, hoiame me kokku ainuüksi Harjumaalt ca 4,5 miljonit eurot riigi raha ja seda oleks kasulik kasutada teiste probleemide lahendamiseks, mitte aga külvata lennukilt.

See on vaid üks meie mõte. Neid on veel mitmeid. Oma kogemused oleme kogunud 14 aastase transpordialase töö tulemusena Harju ühistranspordikskuses ja viimane pool aastat Põhja-Eesti ühistranspordikeskuses. Meil on väga tugevad spetsialistid, kelle arvutustele me tugineme.”

Pärnumaa: soovime ühtset piletisüsteemi linnas ja maal

Andrus Kärpuk, Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja:

„Ühistranspordiseaduse kohaselt on ühistranspordikeskuste ülesanne tagada elanikele soodsam ja majanduslikult tõhusam ühistransport sõltumata haldusjaotusest. Selle aluseks on seaduse kohaselt ka ühtne piletisüsteem.

Pärnumaal on olnud aastakümneid probleemiks, et samades bussipeatustes peatuvaid linnaliinide busse ei saa kasutada maaliinide piletiga või soodustustega ja vastupidi.

Pärnu linnas otsustatud kaotada lähiajal ära kõik sõidusoodustused väljaspool Suur-Pärnu piire elavatele inimestele.