Miks poed müüvad sarnast toidukaupa erineva hinnaga?

Kauba all lookas poeriiulitel müüakse samalaadseid tooteid, mille hinnavahe on kohati mitmekordne. Kümne euro eest võib ühes poes saada kotitäie ja teises vaid näpuotsaga kraami.

Üks põhjus on toiduainetes kasutatud tooraine.

“Toiduainete puhul ongi alati hind ja koostis omavahel seotud,” selgitab toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. “Asi on väga lihtne – kui on odavam hind, tuleb vaadata koostist. Aga kõik tooted on hoolimata hinnast kvaliteetsed ning vastavad terviseohutuse nõuetele.”

Odavamate vorstide põhikoostisosa on lihast odavam kanalihamass.

“Kui üks vorst maksab neli ja teine kaheksa eurot kilo, siis ei tasu arvata, et kallima vorsti teinud tootja on kasuahnem, tuleks lugeda hoopis koostist,” märgib ta. Liharikkaid vorstitooteid on olnud poes kogu aeg saada, kuid eriti raskematel aegadel on neid vähem ostetud.

Odavamat toorainet kasutades saab valmistada taskukohast suupoolist ka väiksema sissetulekuga inimestele.