Miks Ratas laupäeval Venemaale sõidab?

Peaminister Jüri Ratas selgitas kolmapäeval Riigikogus, miks ta sel laupäeval Peterburi sõidab.

Ametliku info kohaselt lähevad Eesti valitsusjuht Jüri Ratas ning riigisekretär Heiki Loot 8. aprillil Peterburi, et võtta osa Jaani kirikus toimuvast tänujumalateenistusest ja kontserdist.

Sellega tähistatakse 100 aasta möödumist eestlaste meeleavaldusest Eesti autonoomia toetuseks.

Sündmus toimub Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise raames.

„Peterburi minekul on ainult üks eesmärk,“ kinnitas Ratas parlamendile. „Toetada Eesti iseseisvat riiki, toetada meie inimesi, kes iga päev teevad tööd, et Eesti riiki ehitada. Aga kindlasti ka avaldada tänu nendele 40 tuhandele eestlasele, kes täpselt 8. aprillil 100 aastat Petrogradis marssisid selle nimel, et Eestile antaks autonoomsus.“

Valitsusjuhi sõnutsi oli tegemist selle lättega, kust Eesti riik hakkas sündima ja Eesti iseseisvus kasvama. „Ja see on kõige õigem koht, seesama Eesti Vabariigi Jaani kirik, kus neid sündmusi sada aastat tagasi meenutatakse tänutundes.“

Ratas kinnitas, et mingeid muid kohtumisi tal Peterburis ei toimu ja ta pole ühtki kohtumist ka taotlenud.

Eesti peaministri külaskäik Peterburi toimub ajal, mil pole nädalatki möödunud inimohvritega terrorirünnakust Peterburi metroorongis. Nii Eesti peaminister, president kui välisminister on avaldanud selle tragöödia puhul kaastunnet.

Küsimuse Peterburi visiidi kohta esitas Ratasele parlamendi infotunnis EKRE saadik Jaak Madison.