Muutused meist kaugel põhjapool maakera ilmaköögi ühes nurgas on löönud siinse ilmastiku segi. Vanarahva ilmatarkused ei pea enam paika, aga uusi pole veel välja kujunenud.

Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere sõnul on selge, et viimased 30 aastat ei kehti enam vanad reeglid, kuid uusi meil uute nähtuste lühiajalisuse tõttu veel pole. Soomere selgitab, et ilmareeglite muutumise taga on jugavoolu nimeline õhuvool ümber maakera, mis on "maakeral peas nagu loorberipärg" ja mis liigub karussellina ümber maakera meist kaugel põhjas. Põhjanaba ja meie vahel. See tuulte tsoon määrab paljuski meie parasvöötme ilma.

