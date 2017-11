Just Lääne-Virumaal Ilmar Oltile kuuluva Olt ja Ko OÜ rapsipõldudel tuvastas põllumajandusamet rapsil keelatud putukamürgi dimetoaadi kasutamise, mis saigi Valtinite perefirma mesilastele saatuslikuks.

Mürgitamisest põhjustatud kahju hindab mesinik Maire Valtin koos ekspertkomisjoniga 34 580 euro suuruseks ning praeguse seisuga pole hüvitamise osas põllumehega kokkuleppele jõudnud.

Olt ja Ko OÜ ise oma põlde ei pritsi, vaid kasutab teenustööd.

“Võimalik, et kuritahtlik käsi on mängus,” oletab Olt. Eesmärk võis olla hoopis naabruses asuvate rendipõldude kahjustamine, et praegune leping üles öeldaks. Tema põldudele sattus mürk kogemata.

Põlde pritsinud firma nime Olt avaldama ei soostu.

Ta ei oska ka öelda, mis saab edasi, kuid on oma süütuse tõestamiseks abiks palganud advokaadibüroo. Ka selle nime jätab Olt saladuseks.