Milline ilm tuleb mais ja juunis?

Lõppenud aprillikuu oli aastakümnete kõige külmem ja sajusem ning ilmateenistuse meteoroloogid ei näe ka maikuus veel hiliskevadele omast soojust ette.

See kõik on osaliselt tingitud kliimasoojenemisest, mis Eesti jaoks on erinevad aastaajad ühtlaselt leigeks ja sombuseks muutnud.

"Järgmine nädal tuleb valmis olla selleks, et õhutemperatuur jääb allapoole +10 kraadi," hoiatas sünoptik Helve Meitern. "Kuu teisel poolel võib olla ka +18 kraadi, aga ma ei julge lubada, et soojem ilm päris kuu lõpuni kestab, kindlasti on tagasilööke. Tõenäoliselt lund jaanipäeval ei tule."

Vaata EMHI ilmaennustust kevadeks ja suvekuudeks TV3 Seitsmeste Uudiste videost.