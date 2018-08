Ministeerium püüab sotsiaaltöötajaid autojuhiametist vabastada

Sügisel hakkavad neljas maakonnas kohalike omavalitsuste asemel sotsiaaltransporti korraldama ühistranspordikeskused. Kaheaastase pilootprojektiga on praegu ühinenud Pärnu-, Viljandi-, Põlva- ja Saaremaa.

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus juhataja Andrus Kärpuk on arvamusel, et parim lahendus on süsteem, kus sotsiaaltransporti korraldatakse ühest keskusest, sest hajaasustusega aladel hakkavad paratamatult sotsiaaltranspordi ja ühistranspordi mõisted üheks ja samaks muutuma.