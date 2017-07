Minister Aab: riigile loovutatud tühjade korterite probleemi tuleb lahendada

Valitsus andis tänasel kabinetiistungil ministeeriumidele suunise töötada välja elamumajanduse tegevuskava väljaspool tõmbekeskusi asuvate tühjade eluruumide probleemide lahendamiseks.

„Riigile loovutatud tühjade korterite probleemile tuleb leida lahendus,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Täna üldjoontes kokku lepitud kava koostamise eesmärk on toetada tõmbekeskustest väljaspool asuvate piirkondade elamumajandusprobleemide ja eriti tühjade eluruumidega kaasnevate murede lahendamist. Kava väljatöötamisel tuleb kaaluda ka seadusandlikke muudatusi.“

Tõmbekeskustest väljaspool asuvate tühjade eluruumide probleem on viimase aasta jooksul suurenenud, seda näitab korterite riigile loovutamise hüppeline kasv. Valdavalt on selle põhjuseks varaga seotud kulud, mis ületavad vara väärtust. Selle aasta 30. juuni seisuga on rahandusministeeriumi valitsemisel 90 loovutatud korterit, millest Kohtla-Järvel asuvad 57, Kiviõlis 5 ja Püssis 2. Enamik neist korteritest ei ole elamiskõlblikud, nõudluse puudumise tõttu ei ole võimalik neid ka müüa.

Valitsuskabineti tänase otsusega alustavad ettevõtlus- ja infotehnoloogia-, riigihalduse-, justiits-, rahandus- ning sotsiaalkaitseminister ühiselt elamumajanduse tegevuskava välja töötamist. Kava esitatakse valitsusele selle aasta 30. novembriks.

Tegevuskava koostamist koordineerib ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister kui elamupoliitika eest vastutaja. Rahastamiskava koostamist koordineerib rahandusminister.

Lisaks on plaanis laiendada omandireformi reservfondi raha kasutamise võimalusi omandireformi käigus või selle tagajärjel kasutuseta jäänud ehitiste saneerimise, korrashoiu või lammutamisega seotud kulude katteks.