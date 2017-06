Minister Tamm: maaeluministeerium ei aja varjatud kakskeelsuse poliitikat

Maaeluminister Tarmo Tamm vastas täna arupärimisele miks ministeeriumi ametlikus teavituskampaanias kasutati lisaks eesti keelele ka vene keelt.

Nimelt saatis maaeluministeerium seoses aprilli lõpus toimunud kalasadamate päevaga laiali venekeelseid pressiteateid. Arupärijad soovisid teada, miks maaeluministeerium kui Eesti Vabariigi valitsusasutus, kus ametlik asjaajamiskeel on eesti keel, saadab eesti meediale ja avalikkusele välja venekeelseid pressiteateid.

Tamm selgitas, et Eesti riigiasutuste ametlik asjaajamiskeel on eesti keel. Ka pressiteated saadetakse välja enamasti eesti keeles ja kui selleks on vajadust, siis ka inglise või vene keeles. „Riigiasutuse info peab jõudma võimalikult tõhusalt riigis elavate inimesteni. See on igasuguse riigipoolse teavitustegevuse mõte,“ ütles Tamm. Ta märkis, et seepärast on paljude riigiasutuste veebilehed kolmes keeles, näiteks riigikogu, vabariigi valitsus, ministeeriumid, maksuamet jt. Ka pressiteateid teevad riigiasutustest näiteks riigikogu, vabariigi valitsus, ministeeriumid vastavalt vajadusele kolmes keeles, ja nii juba aastaid.

Ka kõikidel suurematel Eesti meediagruppidel on oma venekeelsed toimetused ja väljaanded, näiteks olgu siinkohal toodud Postimees, Rus.Postimees.ee, Delfi Rus.Delfi.ee ja Rahvusringhäälingu telekanal ETV+, mida teatavasti rahastatakse maksumaksjate raha eest ja mis on avalik vene kanal.

Tamme sõnul peab maaeluministeerium lugu kõikidest ajakirjanikest ega arva, et nende eesti keele oskus on napp. Pressiteate tegemine inglise või vene keeles aitab vajaduse korral kaasa informatsiooni kiiremale levikule. Ta selgitas, et maaeluministeerium ei aja varjatud kakskeelsuse poliitikat.

"Väga palju on kalandusega, selle Peipsi järve ja mereäärsete aladega seotud ka venekeelset elanikkonda –, et neid paremini teavitada, siis ma ei arva, et see oleks kuidagi keeleseadusega vastuolus ja et me nüüd sellega hakkaks ellu viima kakskeelsust," rõhutas Tamm.