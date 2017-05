Mitu päeva kadunud olnud Soome kodanik leiti Kuressaares tühermaalt

Foto on illustratiivne. Foto: Vallo Kruuser

Pühapäeval leidsid Kuressaare mehed tühermaalt päevi kadunud olnud soomlase. 68-aastase Risto leidnud Kalvi Trei ja Heigo Suuster tunnistasid, et kogemus oli üsna hirmutav, kuid neil on hea meel, et nad mehe elu päästa suutsid.