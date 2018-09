MOBIILNE VALITSUS | Järva vald võttis kasutusele mobiiliäpi

Peamine on muidugi see, et inimene saaks olla vallavalitsusega kontaktis vallamajja minemata ning just sellisel ajal, millal temale sobib – olgu selleks kell 21 kodus diivanil või kell 4 karjalaudas olles. Vallavalitsus vastab igal juhul ning üks vastutav inimene on pidevalt jälgimas äppi ning tegelebki teabeedastusega.

Samuti teavitavad vallaametnikud elanikke toimingutest ja erakorralistest sündmustest. Näiteks kui täna alustatakse Koerus kütteperioodi, siis annab vallavalitsus läbi äpi teada elanikele, et koju jõudes, on neil tuba soe.

Koeru, Imavere ja Järva-Jaani inimesteni juba jõudis läbi äpi info, et kütteperioodiga on alustatud ning seda küsimuse vormis „Kütteperiood on alanud. On sul kodus soe?“ Kui inimesed annavad tagasiside, mis on positiivne, siis meie näeme, et kõik on korras ja tegelikult ka toimib.

Äpi eest vastutav inimene saab määrata piirkonna, kuhu ta uudise saadab, ehk nii ei risusta Järva vallavalitsus inimeste uudistevoogu neid mittepuudutavates küsimustes. Järelikult: kui Järva-Jaanis hakati täna kütma, siis ei saada me teavet Imavere inimestele.”

Äpi saab alla laadida siit.