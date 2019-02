Mõisatöölise mälestus Paju lahingust: mindki taheti maha lasta

Mõisa sisse tungimisel sattusid nii soomlased kui eestlased punastega peaaegu käsitsi kokku. Mõisasse jõudsid nad ühteaegu.

Punased taganesid mõisast raudtee poole Pedeli jõe orgu. Punaste surnukehi jäi maha, mina matsin 26. Nendest 4 mitte just Paju all langenud. Soomlaste poolt lasti mõisas maha 8 meest, Paju mõisa töölisi ja teenijaid. Mind taheti ka maha lasta, aga et majas oli juba üks haavatud soomlane, kes suuri vaevu suutis selgeks teha, et siin enamlasi ei ole, siis jäeti see nõu katki.

