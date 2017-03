Mõnel pool Eestimaal saab veel kunstlumel suusatada

"Tehvandi spordikeskuses on jätkuvalt avatud heas korras kolmekilomeetrine kunstlumest valmistatud rada suusatamiseks nii klassika- kui vabatehnikas," teatati keskuse veebilehel täna, 27. märtsil.

Albu vallas Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses on täiesti töökorras 1,9 kilomeetri pikkune vaba- ja klassikatehnika rada. Pealinnlased saavad oma suusahimu jätkuvalt rahuldada Nõmme spordikeskuses 2,4 kilomeetrisel rajal. Vähemalt paar nädalat võib veel kunstlumel suusatada ka Pärnumaal Jõulumäe tervisespordikeskuses.

"Hooaeg on meil küll tegelikult läbi, aga kolmekilomeetrine rada on praegu täiesti olemas. Üks nõrk koht on seal sees. Sinna me lund enam peale ei vea. Kui see koht ära kukub, jääb alles kahe ja poolekilomeetrine rada," selgitab Jõulumäe keskuse haldusjuht Enn Tasalain ning loodab, et kevadisi suusarõõme saavad soovijad nautida vähemalt aprilli esimeste nädalate lõpuni.

Rada hooldatakse küll harvem kui talvel, kuid öiste miinustempereatuuride korral siiski mõned korrad nädalas.

"Varsti tulevad jooksuvõistlused peale, aga seni saab suusatada küll," kinnitab Tasalain.

Lumeinfot ja asjakohast teavet jagavad kõik suusakeskused oma veebilehtedel.

Kuid on päevselge, et soojenev ilm ning päike teevad oma töö ja suusatajad peavad arvestama, et tulenevalt öistest miinus- ja päevastest plusskraadidest võib radadel esineda jäisemaid lõike - laskumistel tuleb olla ettevaatlik.