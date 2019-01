Mõnest Eesti kaevust tuleb puhta vee asemel “borši”

Ivar Soopan ivar.soopan@maaleht.ee RUS

Salajõgi on ilus vaadata küll, kuid sealtkandi inimeste vesi juua ei kõlba. Ivar Soopan

Järgmise aasta veebruariks valmiv uuring annab pildi tuhande Eesti kaevu vee kvaliteedist, aga see on vaid murdosa kõigist analüüsimata salv- või puurkaevudest. Üks on juba praegu kindel – enamikus paigus on vesi kare.