Monika Salu vallavanemakarjäär võib jääda üsna lühikeseks

15. novembril kirjutas Maalehe veebiväljaanne, et Kuusalu vald on tõenäoliselt ainuke omavalitsus Eestis, mille uus juht, varem Tallinna abilinnapeana, linnaosa vanemana, Tallinna Ülikooli kantslerina ja Eesti Loto juhina töötanud Monika Salu viib kogu töökorralduse üle pigem eraettevõtluses praktiseeritavale maatriksjuhtimisele.

Muutusteaeg põhjustas opositsioonis vastuseisu ning hääled võimupöördeks on vähemalt praegu rahulolematutel volikogu liikmetel koos. Umbusaldada on kavas lisaks vallavanemale ka veel kuut volikogu või vallavalitsuse liiget ning etteheiteid jagub kuhjaga.