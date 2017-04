Mugavusliini fopaa ajas saarlased marru

Majandusministeeriumi väljaütlemine, nagu oleks Sõru ja Triigi liin pelk mugavusliin, on ühtviisi tagajalgele ajanud nii saarlased kui ka hiidlased.

Eriti kuri on kantsler Merike Saksa mugavusliini termini peale Hiiumaa omavalitsuste liidu juhatuse liige Üllar Padari, kirjutab Saarte Hääl.

Tema hinnangul on Hiiu- ja Saaremaa vahelise parvlaevaühenduse mugavusliiniks tituleerimine arusaamatu löök allapoole vööd. “Kui see laevaliin alustas, oli põhjenduseks just saarte ühise majandusruumi loomine,” tähendas Padari.

Ta toonitas, et praegu Hiiumaal lüpstud piim töödeldakse ju ometi Saaremaal. Samuti liigub metsatehnika ühelt saarelt teisele, vähemal määral ka muu kaup. “Majandusministeeriumi selline väljendus seab kahtluse alla selle pädevuse üldse,” kurjustas Padari. “Sellises kontekstis võiks majandusministeeriumi nimetada mugavusministeeriumiks.”

Häiritud oli ka Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Madis Kallas. “See on ülimalt kahetsusväärne, et sellist liini peetakse mugavusliiniks. Riik nagu eeldaks, et kõik liinid, mis ei vii otse Tallinna, on nagu kehvemad ning omavahelist koostööd Saaremaa, Hiiumaa ja teiste piirkondade vahel ei peaks olema,” märkis Kallas.

Saarte Hääl kirjutas kuu aja eest, et Saare ja Hiiu maavalitsused ei ole nõus majandusministeeriumi pakutud Sõru–Triigi laevaliini graafikutega ajaks, mil liinile jõuab uus parvlaev Soela, kuna need ei rahulda tegelikku nõudlust.

Ministeeriumi kantsler Merike Saks tõdes siis oma vastuskirjas maavalitsustele, et senine Sõru–Triigi parvlaevaliini täitumuse statistika sügisest kevadeni ei toeta liini igapäevast graafikut ning lisas, et "Sõru–Triigi liini reiside arvu planeerimisel tuleb arvesse võtta ka seda, et tegemist on mugavusliiniga.”