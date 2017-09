Muhu kalurid said üle aastate tuura kätte

21 aastat pärast hiiglasliku tuura püüdmist jäi eksootiline kala taas Muhu kalurite võrkudesse. Justkui märgilise tähendusega on tõsiasi, et nüüdsel tuurapüügil osales toona piraka isendi merest välja sikutanud kaluri poeg.

24. mai hommikul 1996 avastasid Muhu saare Võrkaia kalurid, kes käisid räimemõrdu nõudmas, räimekastist 290 sentimeetri pikkuse ning 135 kilogrammi raskuse tuurakala. Eile hommikul sattus tuur taas Muhu kalurite, sedapuhku Andres Tammiku ja Allan Palu püünisesse ning kummalisel kombel peaaegu samas kohas, kirjutab Meie Maa.

„Esimeses võrgus oli ahvenat. Teises võrgus oli üksainus kala. Algul arvasime, et see on haug, aga kui ligemalt vaatasime – oh sa püha jumal! Päästsime ta kohe ettevaatlikult võrgust lahti ja panime vanni vee sisse elama. Sihuke kala! Käed värisevad siiamaani. Kohe tuli see Võrkaia meeste tuurapüük meelde. Allani isa oli ju ka selle esimese tuura juures aktsioonis,“ rääkis Tammik.

Tuur oli umbes 60 sentimeetrit pikk ja võis kaaluda 600–700 grammi, täpseid mõõtmisi ja kaalumisi ei tehtud. Kui kala oli pildistatud, lasti ta piduliku tseremoonia saatel merre tagasi. Tuur võttis rahulikult kursi Hiiumaa poole.