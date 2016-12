Eile hommikul avastas Muhu lambapidaja Rein Ling oma Lahekülas asuval karjamaal murtud lambad, kelle murdjaks võib kurikuulsa hundi asemel olla hoopiski ilves.

“Murdmise iseloomu ja söömise järgi on seal esimese vaatluse põhjal suure tõenäosusega seda tööd teinud ilves,” ütles keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Jaan Ärmus Saarte Häälele.

13-st küla keskel asuval karjamaal viibinud lambast murdis kiskja maha neli, kolmel lambal on kergemad vigastused ja kaks utte on kadunud. Murtud lambaid on söödud turjast ja kaelast, kahel lambal oli magu välja tõmmatud, kirjeldas Ärmus, kelle sõnul on selline käitumine iseloomulik ilvesele.

Lambapidaja Rein Ling, kes on ka jahimees, ütles, et ei oska hinnata, kas murdja võis olla ilves. “Ma ise olen ilvest näinud vaid loomaaias,” sõnas ta. Sel aastal on Muhu lambapidajaid hirmul hoidnud hunt, kes praeguseks on murdnud üle 60 lamba.