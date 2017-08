Muinsuskaitse tegi vallale maalinna niitmistööde pärast pärast peapesu

Pöide ehk Kahutsi maalinnal rohmakalt tehtud pinnase- ja niitmistööd ajasid muinsuskaitse pöördesse.

Muinsuskaitseinspektor Keidi Saks ütleb, et eelmisel ja käesoleval aastal on roomikmasinaga niitmistöid tehes suurtel aladel kamar ära lõhutud ja kohati on paljandunud arheoloogiline kultuurkiht. Seetõttu on nõlvad avatud pinnase erodeerimisele, nii vihmade kui ka suurearvulise rahvaürituse tõttu, kirjutab Saarte Hääl.

“Jah, purustaja on tõesti mõnest kohast mätast mõnevõrra maha võtnud, kuid ma ei arva, et see asi nii hull on, et erosiooniks läheb. Kunagi ta [maalinn] mullast ehitati, ei teinud ilmastik talle midagi. Vaevalt nüüdki midagi juhtub,” ütleb Andres Hanso, Pöide vallavanem.

Maalinn kuulub vallale, kuid on muinsuskaitse all ja sestap tuleb seal kõiksugu töid tehes järgida rangeid reegleid. Rasketehnikaga niitetööd, mille käigus purustatakse suures ulatuses mättakihti, liigituvad haljastus- ja mullatööks, mille tegemiseks puudus muinsuskaitseameti luba.