„Sain umbes 400 meetrit sõita, kui kombain võttis korraks hoo maha ja siis hakkas masinast suitsu tulema. Pool minutit hiljem oli juba leek väljas,“ räägib talunik, kuidas tema kombain viljakoristuse ajal põlema läks.

Kuna leegid olid võimsad, võttis tuld ka kombaini kõrval olev viljapõld.

“Mul oli hirm, et terve põld võib põlema minna. Siis oleks põhjustanud tohutut kahju. Põld ei ole ju kindlustatud. Kui vili läheb, siis...“ vaikib mees mõneks hetkeks. „Kui 60 hektarit vilja ära põleb, siis see on ikka tohutu kahju.“

