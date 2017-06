Mullu imporditi Eestisse rekordkogus vihmavarje

Muutliku Eesti suveilma kontekstis on paslik vaadelda veidi lähemalt vihmavarjude ja veekindlate jalatsite statistikat. Mis riikidest imporditakse ning kuhu eksporditakse veekindlaid jalatseid ja vihmavarje kõige enam, kirjutab statistikaameti blogis lahti juhtivstatistik Mirgit Silla.

Statistikaameti andmetel oli 2016. aastal imporditud vihmavarjude ning säärisega kummist ja plastist veekindlate jalatsite kogus 200 000. Võrreldes varasema aastaga suurenes säärisega kummist ja plastist veekindlate jalatsite sissevedu 4% ning vihmavarjude sissevedu koguni 52%.

Veekindlad jalatsid on peamiselt Vene ja Hiina päritolu

Võrreldes 2010. aastaga oli veekindlate jalatsite sissevedu 2016. aastal üle kahe korra väiksem. Möödunud aastal Eestisse imporditud veekindlad jalatsid olid peamiselt Hiina ja Vene päritolu (vastavalt 33% ja 31% kogu veekindlate jalatsite impordist). Kuigi Eestisse imporditud jalatsid olid pisut rohkem Hiina kui Vene päritolu, siis keskmise hinna poolest oli Hiina päritolu veekindla jalatsipaari keskmine hind (7,4 eurot) ligi kaks korda kõrgem Vene päritolu jalatsipaari keskmisest hinnast (3,9 eurot).

Eestist eksporditi 2016. aastal üle 59 000 paari veekindlaid jalatseid, peamiselt eksporditi Lätti (54%), Norrasse (26%) ja Saksamaale (12%). Kokku veeti 2016. aastal veekindlaid jalatseid 11 riiki ning jalatsipaari keskmine hind oli ligikaudu 20 eurot. Iga neljas Eestist eksporditud veekindel jalatsipaar oli Eesti päritolu.

Vihmavarjud jõuavad Eestisse põhiliselt Hiinast

Perioodil 2010–2015 imporditi Eestisse aastas 106 000–154 000 vihmavarju, kuid rekordiliselt suur kogus vihmavarje (üle 200 000 tükki) imporditi Eestisse just 2016. aastal. Üldjuhul on vihmavarjude sisseveo kõrghooaeg jäänud augustisse ja septembrisse, kuid erandiks oli 2016. aasta, kui vihmavarje imporditi enim mais ja juulis. Viimastel aastatel on Eestisse pigem imporditud teleskoopvarrega vihmavarje. Kui 2010. aastal sisseveetud vihmavarjudest oli teleskoopvarrega 39%, siis 2016. aastal sisseveetud vihmavarjudest oli teleskoopvarrega koguni 72%. Peamiselt on Eestisse saabunud vihmavarjud Hiina päritolu. 2016. aastal Eestisse imporditud Hiina päritolu vihmavarjude osakaal oli 86% ning sisseveetud Hiina päritolu vihmavarju keskmine hind oli 2,5 eurot.

Möödunud aastal eksporditi Eestist üle 9000 vihmavarju ning peamiselt eksporditi neid Venemaale (57%), Leetu (20%) ja Lätti (18%). Kokku eksporditi 2016. aastal Eestist vihmavarje kaheksasse riiki.

Statistikaamet