MURE: Mida teha, kui välismaal tööd tegeva inimese korteris tulekahju puhkeb?

Mitmel pool on maarahvas mures, et mis saab, kui välismaal tööd rabava naise või mehe korteris mingil põhjusel tuli lahti pääseb.

"Pikemaks ajaks ära minnes soovitame küll kõik elektriseadmed vooluvõrgust välja võtta," soovitas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik.

Elektriinsener Jüri Laurson selgitas, et külmutuskapi või raadio vooluvõrgust väljalülitamisest üksi ei pruugi piisata, eriti kui on tegemist vanema majaga. "Nii et pikemaks ajaks kodust ära minnes tuleks sellises majas ka kaitsmed välja lülitada."

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs lisas eelpool räägitule, et lihtne vahend suurematest põlengutest hoiduda on see, et ühistu esimehel ja naabritel oleks üksteise telefoninumbrid ja kellelgi ka korterivõti.

