Murelikud külaelanikud helistavad põllumajandusametisse juba siis, kui näevad põllu ääres pritsi

Põllumajandusametile laekuvad tihti kõned mures inimestelt, kes näevad küla vahel taimekaitsepritsi sõitmas. Pritsi üle ei ole põhjust automaatselt hirmu tunda ning eelkõige tasuks üksteise mõistmiseks põllumehest naabriga suhelda.

Põllutööd on Eestis täies hoos ja sellega seoses on suurenenud Põllumajandusametile laekunud kaebuste arv. Kahjuks on viimasel ajal levinud arusaam, et justkui päevasel ajal ei tohigi taimekaitsetöid teostada.

Tihti helistatakse, kui märgatakse pritsi küla vahel liikumas. Päevasel ajal taimekaitsevahendi pritsimine ei ole keelatud, tuleb vaid arvestada nõutud tingimuste ja sobilike ilmastikuoludega. Iga prits põllul ei riku reegleid, taimekaitseseadmeid kasutatakse ka väetiste laotamiseks.

Väga sagedased on juhtumid, kui helistatakse ametile, aga mitte asjaosalisele, sest kardetakse omavahelisi suhteid rikkuda. Kui ollakse kellegi tegevuse suhtes rahulolematu, siis tuleb esimesena rääkida inimesega, kes seda põhjustab. Olgu selleks naaber või mesiniku puhul põlde pritsiv ettevõtja. Naabriga tuleb leida kompromiss ja omavahel asjad selgeks rääkida. Senised kogemused on näidanud, et seal, kus suhtlemine on heaks tavaks saanud, ei teki ka probleeme.

Mõisted selgeks

Ilma taimekaitsevahenditeta põllumajanduses toime ei tule.