Mürgise fiproniiliga saastunud kanamune on leitud 15 EL riigis ja Hong Kongis

15 Euroopa Liidu riiki, lisaks Hong Kongi ja Šveitsi on jõudnud mürgise fiproniiliga saastunud kanamune.

Euroopa Komisjon plaanib kokku kutsuda kriisikomisjoni 26. septembril.

Komisjoni tervishoiuvolinik Vytenis Andriukaitis kutsub riike üles lõpetama üksteise süüdistamiset. "Süüdistamine ja häbistamine ei vii meid kuhugi," teatas Andriukaitis täna. "Meie prioriteet on olukord kontrolli alla võtta, informatsiooni koguda, keskenduda analüüsile ja õppetunnile, parandadamaks oma süsteemi ja vältimaks kriminaalset tegevust."

Juulis tuli avalikuks, et Euroopa Liidu suurimast munatootjariigist, Hollandist, oli teistesse Euroopa riikidesse eksporditud miljoneid mürgise fiproniiliga saastunud kanamune. Mürgiseid mune leiti ka Belgiast. Tänaseks on on mürgimune leitud Austriast, Belgiast, Hollandist, Iirimaalt, Itaaliast, Luksemburgist, Poolast, Prantsusmaalt, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Suurbritanniast, Taanist ja Hong Kongist ning Šveitsist.

Praegustele andmetele tuginedes Eestis saastunud toitu pole. Toiduameti pressiesindaja Martin Altraja sõnul puudub info, et siia oleks jõudnud mingil kujul liha ja mune, mille koostises oleks tervist kahjustavat ainet.

Statistikaameti andmetel ei ole viimase 10 aasta jooksul Eestisse Hollandist mune imporditud. Viimati toodi Hollandist mune Eestisse 2006. aastal.

Fiproniili kasutatakse putukatõrjeks, näiteks loomadelt parasiitide eemaldamiseks, sellega ei tohi ravida loomi, mis jõuavad inimeste toidulauale. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on fiproniil toksiline aine ning keskmised ja suured kogused seda kemikaali võivad inimestel kahjustada maksa, neere ja kilpnääret. Erilist ohtu võib see kujutada lastele.