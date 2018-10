Mustamäel on korralik kalaturg

Kalaturul on ookeaniasukate kõrval ka eestimaiseid, näiteks Peipsi ahven.Suur valik on ka suitsukalatooteid. Võib öelda, et Mustamäe kalaturul on rikkalikum valik kui Keskturul või Nõmmel.

Vaata ka hinnavõrdluse tabelit turgudel!