Müstilised hiigelankrud viiakse Naissaarele

Naissaare juurest mullu novembris merest välja toodud hiiglaslikud ankrusüsteemid talvitusid veeteede ametile kuuluval Hundipea sadama kail. Edasi tuuakse need Miiduranna sadamasse konserveerimiseks ning seejärel viiakse Naissaarele.

Kui merevägi eelmisel suvel Naissaarest lõunas merepõhjast suured ankruid meenutavad objektid avastas, mõistatasid spetsialistid hulk aega, milline on olnud nende päritolu ja milleks neid kunagi kasutati, kirjutab Viimsi Teataja.

“Suured, üle kahemeetriste puidust tokkidega admiraliteediankrud leiti laevade ankurdamisalast F. Meresõiduohutuse seisukohalt osutusid need veealusteks takistusteks, mis võivad seada ohtu laevade ankurdamise samal merealal. Seetõttu otsustasime need sealt välja tuua. Mereväe tuukrid ja veeteede ameti laeva EVA-316 meeskond tõstsid leiud novembris veest välja ja viisid need Hundipea sadamasse,” rääkis eelmise aasta lõpul veeteede ameti pressiesindaja Priit Põiklik.

Esialgu oli plaan ankrud viia Lennusadamasse meremuuseumi, kuid hiljem leiti, et ankrud võiksid jääda sinna lähedale, kus nad asusid.

Muinsuskaitseametil ja Viimsi vallal on kavas koostöös ankrud konserveerida, anda üle Rannarahva muuseumile ning transportida Naissaare sadamasse. Ankrud jäävad sadamaalale ja on seal tulevikus näha kõigile Naissaare sadama kaudu saarele saabujatele.

Lähiajal toimetatakse ankrud Hundipea sadamast Miiduranda, kus need konserveeritakse. Naissaare sadamasse, ankrute tulevasse asupaika, rajatakse ankrute kaitseks päikese ja sademete eest kerge varikatus.