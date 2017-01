Interneti oksjonikeskkonnas haamer.net on üleval müügikuulutus, millega müüakse Hiiumaa lähedal asuva kaitsealuse Ahelaiu laiu osa, millel võib käia ainult 1. novembrist 14. veebruarini.

Tartu Maakohtu kinnistuosakonna andmetel kuulub maatükk Keskkonna Tasakaalu Seltsile.

Ahelaid on ligikaudu 25 ha suurune laid Väinameres ning müügis on sellest 16,48 ha. Esialgne müügihind maatükil on 15 000 eurot. Laid kuulub Hiiumaa laidude maastikukaitseala Laidelahe sihtkaitsevööndisse.

Inimeste viibimine, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel ning kaitseala valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel, on keelatud Laidelahe sihtkaitsevööndis 14. veebruarist kuni 1. novembrini.

Laid asub Hiiumaast kagus. Sarve poolsaareni on 10,5 kilomeetrit ning Salinõmme poolsaareni 14 kilomeetrit. Tammiski nukist jääb ta 6,5 km põhja poole ning on seega Hiiumaa laidudest Muhu saarele kõige lähemal. Suurematest laidudest on lähemad kirdes asuv Kõverlaid, läänes asuv Hanerahu ja loodes asuv Kõrgelaid.